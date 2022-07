Per una banda "Slow Horses" thriller d'espies basada en la novel·la homònima del 2010 de Mick Herron, on un grup, que no el definiríem com l'elit dels serveis d'espionatge britànic, haurà de realitzar una missió de vital importància amb un espectacular Gary Oldman.

Per altra banda "Gaslit" un thriller polític nord-americà inspirada en la primera temporada del podcast Slow Burn de Leon Neyfakh. Està protagonitzada per Julia Roberts i Sean Penn

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló