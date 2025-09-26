Sergio Busquets penja les botes

Sergio Busquets ha anunciat la seva retirada als 37 anys un cop acabi la temporada a l’MLS, que finalitza a mitjans d’octubre i s’allargarà el que durin els playoffs per a l’Inter de Miami, que serà el seu últim club. En un emotiu vídeo de comiat, el de Badia del Vallès diu adeu al futbol tot referint-se al Barça com el club de la seva vida.
Sergio Busquets va debutar amb el primer equip culer el 13 de setembre del 2008 i al llarg de 15 temporades es va convertir en el tercer jugador amb més partits a la història del club amb 772. Va aconseguir 32 títols: 9 Lligues, 3 Champions, 7 Copes, 7 Supercopes, d’Espanya, 3 Supercopes d’Europa i 3 Mundials de Clubs. A més, el migcampista també va sumar al seu palmarès un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola sent clau en l’equip dirigit per Vicente del Bosque.