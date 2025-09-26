32 títols amb el Barça

Sergio Busquets penja les botes

El migcampista de Badia del Vallès es retirarà del futbol un cop acabi la temporada amb l'Inter de Miami de l'MLS.

Redacción

Catalunya |

Sergio Busquets penja les botes | Reuters

Sergio Busquets ha anunciat la seva retirada als 37 anys un cop acabi la temporada a l’MLS, que finalitza a mitjans d’octubre i s’allargarà el que durin els playoffs per a l’Inter de Miami, que serà el seu últim club. En un emotiu vídeo de comiat, el de Badia del Vallès diu adeu al futbol tot referint-se al Barça com el club de la seva vida.

Sergio Busquets va debutar amb el primer equip culer el 13 de setembre del 2008 i al llarg de 15 temporades es va convertir en el tercer jugador amb més partits a la història del club amb 772. Va aconseguir 32 títols: 9 Lligues, 3 Champions, 7 Copes, 7 Supercopes, d’Espanya, 3 Supercopes d’Europa i 3 Mundials de Clubs. A més, el migcampista també va sumar al seu palmarès un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola sent clau en l’equip dirigit per Vicente del Bosque.

