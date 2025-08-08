Sense la memòria no som res

La memòria és una de les funcions més fascinants del cervell humà: ens permet retenir, recuperar i fins i tot reconstruir records. Funciona a través de processos com la codificació, l’emmagatzematge i la recuperació, i pot veure’s influïda per factors com l’atenció, l’emoció o la repetició. Per millorar-ne el rendiment, sovint recorrem a tècniques com les associacions visuals o la repetició espaiada.
La publicitat ho sap molt bé: jingles enganxosos, eslògans simples o imatges impactants són estratègies pensades per quedar-se gravades a la nostra ment. Però no tot són bones notícies: hi ha patologies com l’Alzheimer o l’amnèsia que poden esborrar fragments sencers de la nostra història personal. I, paradoxalment, també hi ha qui busca oblidar, com a mecanisme de defensa davant traumes o records dolorosos. La memòria, doncs, no és només un arxiu: és una eina viva, fràgil i essencial per entendre qui som.