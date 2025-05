"Sense el jazz no existiria ni Stevie Wonder ni Alicia Keys"

El 30 d'abril se celebra el Dia Internacional del Jazz i a "La Brúixola" li dediquem un espai per conèixer la seva història, la seva evolució i el seu estat actual dins del panorama musical. Ens hem de traslladar a finals del segle XIX, a Nova Orleans, per entendre com s'origina aquest gènere musical en una ciutat portuària on coincideixen diàriament diverses cultures d'arreu del món. El professor Ramon Ángel Rey, ens explica com evoluciona el jazz fins a convertir-se en un art experimental que l'han volgut desvincular dels sectors socials marginals que el van crear.

Amb ell també reflexionarem sobre el paper del jazz en el panorama musical i intentarem esbrinar per què la seva popularitat ha caigut en les últimes dècades. Una de les explicacions que dona Rey és el "poc interès que mostra la societat per intentar entendre el jazz". "Amb una base molt simple, es pot comprendre què passa en una peça de jazz i un cop hi entres pot ser un món addictiu", afegeix Ramon Ángel Rey.