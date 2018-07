Et sembla bé que l’Ajuntament de Barcelona crei un mercat per als manters?

ENQUESTA

L’Ajuntament de Barcelona està buscant una ubicació on crear un mercat per als manters de la ciutat. Mentrestant, el consistori ha creat una cooperativa, formada per una quinzena de manters, perquè puguin fer venda ambulant en diferents fires o mercats itinerants i mostres de comerç al carrer.

La intenció de l’Ajuntament es que la cooperativa, anomenada Diomcoop, s'ampliï a una quarantena de manters que podran seguir la seva activitat mitjançant la venda de productes de comerç just, artesania, bisuteria, productes africans, de proximitat, roba ‘outlet’ i fins i tot menjar preparat. L’objectiu, segons el govern municipal d’Ada Colau, es que la creació d’aquest mercat per al col·lectiu dels manters serveixi per a la seva integració socioeconòmica. La idea es que funcioni només els caps de setmana i aculli unes 60 parades. D’aquesta manera, l’activitat dels manters passaria a ser legal ja que tots els venedors formarien part d’aquesta cooperativa que serviria per regularitzar la venda il·legal existent al centre de Barcelona i a moltes poblacions turístiques del litoral català.

Alguns dels llocs que podrien acollir el mercat son la Plaça Margarida Xirgu, a Montjuïc, l’esplanada de la fundació Mies van der Rohe, també a Montjuïc, el parc de la Espanya Industrial, a Sants, o el parc del Maresme, al front marítim.

El projecte, amb un cost de 800.000 euros, ja ha provocat les crítiques de les associacions de comerciants que dubten que la mesura sigui efectiva per evitar la presència del top manta als carrers. A més, adverteixen que el projecte municipal pot provocar un efecte crida que porti més manters a la ciutat.

