Seixanta famílies fan vaga de lloguers a Catalunya

Seixanta famílies de Sitges, Banyoles i Sentmenat s’han adherit des del mes d’abril a la vaga de lloguers. Són veïns de cinc promocions d’habitatge protegit propietat d’InmoCriteria, la immobiliària de la Caixa, que ja ha deixat d’ingressar 58.000 euros.

Des del Sindicat de Llogateres recorden que l’objectiu no és deixar de pagar, sinó “pressionar” la propietat perquè s’assegui a negociar. De fet, els llogaters dipositen igualment les seves quotesa un compte comú i estan disposats a pagar un cop s’hagi arribat a un acord.

La principal reclamació dels veïns és que la Generalitat, a través de l’Incasòl, adquireixi els pisos, com ja va fer amb nou promocions que estaven en la mateixa situació. Això impediria que perdessin la protecció transcorregut un cert temps, que és el que passa ara. Ho ha explicat Laura Benedetti, del Sindicat de Llogateres, que també ha detallat la resta de peticions. Entre elles, hi ha "la paralització de tots els procediments judicials de desnonament, la renovació automàtica dels contractes, que aquests contractes es facin sense clàusules abusives i amb uns preus adaptats a la capacitat econòmica de les famílies, i el manteniment adequat dels edificis i els habitatges".

Preveuen que la vaga s'estengui

Recordem que aquesta és la segona experiència de vaga de lloguers en els últims mesos. Al desembre s’hi van sumar 29 famílies, i ara en són el doble. Segons el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, la xifra podria augmentar tant en nombre de famílies com de promocions: "S'han celebrat assemblees a promocions de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Barcelona, Mollet del Vallès, Olot i Lleida, i preveiem que se'n puguin celebrar en altres blocs".

Aragonès recorda que InmoCriteria té 1.900 pisos d’habitatge protegit en setze municipis catalans. També assegura que, de moment, no han rebut resposta per part de la Caixa, ni tampoc de la Generalitat. Sí que compten amb el suport d’alguns ajuntaments, entre ells el de Sitges, que ha instat la propietat a aturar els desnonaments com el que hi ha previst el dia 13 de maig en un d’aquests pisos protegits.