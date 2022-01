Segura (USTEC): “El canvi de criteris farà augmentar les baixes entre els professors”

Des d’ara, només aquells grups escolars que tinguin més de 5 positius s’hauran de confinar. I és que a partir de 4 casos o menys, es consideraran casos esporàdics i els alumnes i professors no hauran de fer quarantenes. Això afectarà sobretot als grups de primària, que com que encara no estan vacunats, se’ls aplicarà el mateix criteri que els contactes estrets vacunats amb pauta completa, que ara mateix no han de confinar-se. Pel que fa a secundària i FP es mantenen els protocols establerts el primer trimestre: es confinaran durant 7 dies els alumnes que donin positiu i els seus companys de classe que no estigui vacunats.