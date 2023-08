El SCT: “Mai és una bona notícia que hi hagin menys accidents”

Lamiel diu que el juliol és un mes d'alta mobilitat i, per tant, tota una correlació de variables fa que augmenti també l'índex de sinistralitat. D'acord amb Mossos i Policia Local, des de Trànsit s'assenyala que hi ha actives diferents campanyes actives per controlar la velocitat dels turismes. Ramon Lamiel sosté que faran un especial seguiment a totes aquelles carreteres catalanes (C-14, C-15. C-17...) i assegura que sempre que hi ha un radar és perquè hi ha un estudi previ de sinistralitat en aquell tram.