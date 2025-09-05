Una pacient amb un trastorn psiquiàtric es va suïcidar a l’Hospital de Terrassa mentre esperava que l’atenguessin. Els fets van passar fa dues setmanes, el 22 d’agost, quan feia més de dos dies que estava pendent que li assignessin un llit a planta. De moment, el Departament de Salut no ha donat detalls del succés. Estan recollint informació, a l’espera de l’informe del Consorci Sanitari de Terrassa. Es tracta d’un cas que en un primer moment va avançar el Periódico i que ara el comitè d’empresa del consorci ha confirmat. Xavier Lleonart, president d’aquest organisme, ha explicat als micròfons d’aquesta casa que la situació de precarietat és continuada i crònica i que aquest cas només és la punta de l’iceberg. En declaracions a 'La Brúixola', la presidenta de Salut Mental Catalunya, Mercè Torrentallé, explica que "la societat no està preparada" i que "tenim polítiques de portes giratòries".
Saturació i pocs recursos a urgències dels hospitals
Mercè Torrentallé, presidenta de Salut Mental Catalunya, atén 'La Brúixola' per abordar el cas de la dona amb problemes psiquiàtrics que es va suïcidar mentre esperava un ingrés hospitalari.