GUERRA A UCRAÏNA

Sasha Molotkova, ucraïnesa a Barcelona: "Cada dia rebo àudios de familiars amagats sota terra"

La periodista visita a 'La Brúixola' per explicar-nos l'última hora del conflicte i com viu el seguiment de la guerra tan lluny de casa seva

Redacción

Barcelona |

La periodista ucraïnesa Sasha Molotkova fa més de deu anys que viu a Barcelona, però la guerra a Ucraïna li arriba cada dia en forma d’àudios de la seva família. Des del maig, estan amagats sota terra, en un refugi, i les explosions marquen la seva rutina. “El pitjor és no saber quan acabarà”, diu amb contundència, lamentant la manca d’un pla internacional clar i la sensació que tot depèn d’una sola persona: “Fins que Putin no decideixi, res canviarà”.

La periodista denuncia el cansament mediàtic: “Al principi hi havia molta atenció, però ara Ucraïna ja no és portada”. Ho il·lustra amb una imatge: la bandera ucraïnesa que durant dos anys onejava en un edifici de Barcelona ha estat substituïda per la de Gaza. “Això diu molt sobre el canvi de prioritats i el cansament informatiu”, reflexiona, tot recordant que la guerra continua sent igual de ferotge.

Sobre el suport internacional, valora positivament l’acord recent entre Zelenski i Pedro Sánchez per destinar 817 milions d’euros a la defensa i reconstrucció ucraïnesa, tot i advertir que la corrupció interna i la falta d’estratègia global compliquen la situació. “Sense un pas real de Rússia, cap reunió tindrà efecte”, assegura, i alerta que qualsevol acord serà "insuficient" si Moscou no mostra voluntat.

Per Molotkova, la guerra és una lluita existencial: “Putin no vol coexistir amb Ucraïna, vol que no existeixi”. L’única via, diu, és econòmica. Debilitar Rússia reduint els ingressos per gas i petroli. “És un pla a llarg termini, però mentrestant, els ucraïnesos continuem morint”, conclou amb contundència, deixant clar que la solució no serà ràpida ni senzilla.

