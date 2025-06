Un Sant Joan molt musical!

Avui és un dels dies més assenyalats del nostre calendari: la revetlla de Sant Joan, i demà podrem celebrar aquest dia tant especial menjant coca, llençant petards i guadint en familia. Però el que també podem fer per gaudir-lo al màxim és escoltar música! I es que la Montse Valls en el seu 'Paraula de Cançó' ens ha recomanat moltes que estan relacionades d'una forma o d'altre amb Sant Joan.

Ens ha portat grups com els Terratombats, Gloria Estefan, o Doctor Prats amb el seu 'Extraordinariament normal'. A aquesta secció ha hagut espai fins i tot per cançons anglesas com 'Firework' de Katy Perry, i també hem tingut un convidat especial: Bad Bunny! Quina relació té l'artista porto-riqueny amb Sant Joan? Doncs escolta la seva secció aquí!