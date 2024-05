Sant Joan de Déu desenvolupa un programa que millora els hàbits alimentaris dels infants

Educar i informar a les famílies i nens ajuda al fet que els més petits millorin els seus hàbits alimentaris. L'Hospital Sant Joan de Déu, ha desenvolupat un patró alimentari que incrementa el consum d’aliments saludables, tant de nens com dels seus familiars. La premissa és senzilla: saber la proporció de verdura, llegums, carn, peix o aliments en general que ens toca a cada àpat per tal de portar una dieta equilibrada. A partir d’aquí, Sant Joan de Déu ha desenvolupat el projecte 'Nutriplato' on durant un any, un miler de nens d’entre 3 i 12 anys i les seves famílies han mirat de millorar la seva alimentació. Amb aquest programa, s’ha aconseguit que els més joves milloressin la seva salut física, tal com explica la Dámaris Martínez, dietista i nutricionista de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Millora en la dieta

A l’inici de l’anàlisi, un 32% dels participants consumien verdura dos cops per setmana, mentre que un any després la xifra creixia fins al 53%. A l’inici de l’estudi 6 de cada 10 infants s’alimentaven amb dieta de baixa qualitat, mentre que un any més tard la majoria milloraven i consolidaven hàbits saludables. A banda dels plats, però, un punt que tenia en compte el programa era l'educació cap a les famílies i al voltant del coneixement alimentari.

'Nutriplato', que s’ha fet en col·laboració amb Nestlé, consisteix en un plat físic on s’explica la proporció d’aliments de cada àpat, i també un conjunt d’informació i unes trobades amb nens i familiars per explicar els secrets i dubtes sobre una dieta adequada.