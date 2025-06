Sant Joan de celebració o a casa?

Estem a dia 20 de juliol, pel que falten tan sols tres dies per la revetlla de Sant Joan, una nit en la que agrada molt celebrar, tot i que cada persona ho fa a la seva manera. Hi ha el que li agrada fer-ho amb amics, a la platja, llençant petards... i hi ha d’altres que prefereixen marxar lluny d’aquestes celebracions o quedar-se a casa tranquils.

Per això, el dilema que ens porta avui el Lluis Soler a La Ciutat és sobre aquest tema, sobre cóm celebra la gent Sant Joan.

OPINIONS DIVERSES

A l’estudi, l’Enric Vidal i la Miriam Franch són dels que els hi agrada celebrar-ho amb petards i anant a la platja, mentre que el David Tirado i el Lluis Soler són dels que no volen juntar-se amb molta gent i es queden a casa tranquilament.

I tu? Cóm celebres Sant Joan?