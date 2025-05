Sang menstrual com a fertilitzant entre les conclusios de la missió Hypatia II

Que l'home arribi a Mart és una fita que cada cop sembla més a prop. Musk marcava al calendari el 2030 i la NASA dona un marge de deu anys més, fins al 2040. Abans no s'enviï cap tripulació d'astronautes a Mart, s'estan duent a terme molts projectes d'investigació per saber de quina manera s'ha d'abordar una missió d'aquest calibre i en quin punt ens trobem perquè trepitjar-lo sigui una realitat. Un dels projectes és el d'Hypatia II, un grup de 9 científiques que ja ha dut a terme dues missions d'investigació per avançar en la cursa aeronàutica cap al planeta vermell.

En aquesta segona expedició, les astronautes d'Hypatia van treballar sobre la superfície dels àrids deserts de Utah durant 14 dies, del 2 al 15 de febrer. Una de les set participants d'aquesta missió va ser la Jennifer García Carrizo, que explica que la tria dels deserts d'Amèrica s'explica per la similitud del terreny respecte al de Mart "en algunes característiques". "Hi ha conceptes com la gravetat que no vam poder emular a Utah", explica García, però sí que apunta que, per exemple, van "regular el consum d'aigua de cadascuna". A banda de treballar en unes circumstàncies similars a les de Mart, moltes d'aquestes rutines o canvis d'hàbits volien fer l'expedició una mica més sostenible, entenent que "és impossible fer-la totalment sostenible".

En aquesta mateixa direcció, García destaca els resultats de l'experiment que l'Hypatia ha fet en col·laboració amb l'Hospital Sant Pau. Reconeix que "s'han de fer més proves", però els primers resultats indiquen que la sang menstrual pot utilitzar-se com un fertilitzant natural per a plantes en hivernacles a Mart.

En aquesta simulació, la tripulació integrada només per dones també ha volgut descobrir els efectes de l'expedició en el cos femení. Una tasca d'investigació amb la dona al centre de la qüestió en un món on el biaix de gènere és molt evident: només 1 de 10 astronautes són dones. García també ha dit que dur a terme aquesta investigació també és una manera de reivindicar el paper de la dona en l'àmbit aeronàutic i esperen que serveixi per "animar a nenes a estudiar STEM".