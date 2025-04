Sang, calor i agua, la combinació perfecte pels mosquits

Les llevantades que hi ha hagut especialment al mes de març han provocat que es disparin les larves de mosquit en espais naturals i per això s’han avançat els tractaments per evitar-ne la proliferació. Uns tractaments que començaran aquest divendres 11 d’abril i que consistiran en el ruixat de 2.000 hectàrees d’arrossars del Delta i 5.500 hectàrees d’altres espais naturals, mig miler més de l’habitual. I a partir del juny es repetirà el procés, de fet es faran tres tractaments preventius d’aquest tipus.

El combo perfecte

Roger Eritja, cap d’entomologia i validació de dades del projecte Mosquito Alert, ens explica que la combinació perfecte per atraure als mosquits és la nostra sang, les altes temperatures i sobre tot, l’aigua. En aquest sentit, recorda que el més important per evitar les seves picades és la prevenció i això passa per no deixar aigua a prop de les cases.

Eritja també explica que amb el canvi climàtic s’estan detectant mosquits tigre a indrets on, per temperatura, no haurien de ser, com és el cas de Viena.

No hi ha res a fer

Són molts els remeis casolans que corren per les xarxes socials per tractar les picades de mosquits, com per exemple l’aigua amb sucre o la citronela. Eritja és realista i assegura que tot això no serveix per a res. La solució, com diem, una bona prevenció.