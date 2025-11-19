El sanejament de l’aigua és essencial per a una bona salut

Des de fa uns anys, Catalunya ha registrat situacions climatològiques extremes i totalment oposades. S’han viscut sequeres prolongades i també pluges torrencials provocades per una DANA. A més, hi ha hagut alguns temporals que han marcat de manera important el litoral del territori. Tot plegat demostra que l’escalfament global és una realitat que desafia les infraestructures que intervenen en el cicle de l’aigua urbana i la disponibilitat d’aquest recurs. Tot i que Espanya té alts estàndards en serveis d’aigua urbana, encara hi ha alguns reptes importants en matèria de sanejament: la recollida i el tractament de les aigües residuals, la regeneració de l’aigua i la inversió en instal·lacions resilients davant l’emergència climàtica.
Veolia lidera la gestió de serveis de depuració
Per fer front als diferents desafiaments que hi ha a Catalunya, Veolia, que és referent mundial en serveis mediambientals d’aigua, energia i residus, aplica la seva capacitat operativa, el seu coneixement expert i la seva tecnologia consolidada en la gestió eficient dels recursos hídrics i les xarxes de sanejament. La companyia desenvolupa projectes d’avantguarda basats en l’economia circular i teixeix aliances público-privades per impulsar la transformació ecològica.
Les dades de Veolia
Veolia subministra aigua a 13 milions i mig de persones en més de 1.100 municipis. La companyia lidera la gestió dels serveis de depuració, tractant més del 25% de l'aigua residual nacional. La reutilització d’aquest tipus d’aigua representa el 14% del total tractat pel grup. El millor exponent d’aquesta reutilització són les ecofactories, un concepte innovador que transforma les depuradores tradicionals en infraestructures verdes, optimitzant el funcionament mitjançant la sostenibilitat i la tecnologia. El model d'ecofactoria té quatre grans objectius: regenerar i reutilitzar les aigües residuals per a nous usos urbans, agrícoles o industrials; valoritzar els residus per a convertir-los en nous recursos; reduir el consum energètic i maximitzar la producció d'energia verda; i minimitzar l'impacte ambiental de les instal·lacions mitjançant la seva renaturalització.
Aigua regenerada per mantenir el cabal del Llobregat
A l'Ecofactoria del Baix Llobregat, operada per Aigües de Barcelona, part del grup Veolia, s’utilitza l’aigua regenerada per mantenir el cabal ecològic del riu Llobregat. A més, es fa servir com a recàrrega de l'aqüífer de les basses de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta aigua regenerada és crucial com a barrera contra la intrusió de l’aigua de mar a la façana litoral de Barcelona i del Prat de Llobregat, ja que garanteix la qualitat de l'aigua emmagatzemada a l'aqüífer del delta del Llobregat.
El poder energètic dels fangs per fer electricitat
Si ens fixem en la revalorització dels recursos, el 100% de les més de 230.000 tones de fangs de depuració generades el 2024 a les plantes depuradores gestionades per Aigües de Barcelona, van ser valoritzades principalment mitjançant compostatge o aplicació agrícola directa. Això representa un estalvi d’emissions de gairebé 15.000 tones de diòxid de carboni. Una iniciativa rellevant en aquest àmbit són les obres per a la construcció d'una plataforma de recepció i rehidratació de fangs a l'ecofactoria del Baix Llobregat. Aquesta infraestructura permetrà tractar més de 40.000 tones de fangs anuals provinents de la depuradora del Besòs. Així es podrà aprofitar part del poder energètic dels fangs en forma de biogàs per a generar energia elèctrica.
Els projectes que transformaran les ecofactories
En línia amb les directives europees sobre aigües residuals, destaca el projecte RESSONA, finançat pel programa PERTE de digitalització del cicle urbà de l'aigua. L’objectiu és quantificar i caracteritzar els abocaments produïts en els sistemes de sanejament metropolitans com a conseqüència dels desbordaments provocats per les pluges. Aquesta iniciativa d'Aigües de Barcelona està subvencionada pel MITERD (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) i cofinançada per l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) en coordinació amb l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua). Amb una inversió total de més de 35 milions d'euros, el PERTE RESSONA resulta un element clau en l’actual escenari d'emergència hídrica estructural. Al setembre, el Govern espanyol va atorgar un reconeixement a Aigües de Barcelona pel caràcter innovador i la capacitat d'aquest projecte per fer més eficient, resilient i sostenible el cicle de l'aigua.
Vigilar les aigües és essencial per frenar pandèmies
L'anàlisi de les aigües residuals és una eina clau per a anticipar riscos sanitaris, activar mesures preventives i augmentar l'eficàcia de les respostes de salut pública. Sota el programa EU4Health, l'Agència Executiva Europea de Salut i Digital ha llançat el 2025 una iniciativa a nivell europeu per optimitzar la monitorització de patògens i contaminants en aigües residuals. Aquest és un avenç crucial per a establir un sistema d’alerta anticipada a escala europea davant futures pandèmies. En aquest projecte, Veolia analitza als seus laboratoris a Espanya fins a 500 mostres d’aigües residuals recollides a ciutats europees. Cada mostra se sotmet a més de 500 anàlisis exhaustives per detectar contaminants, virus, bacteris i residus de medicaments. Això permet trobar possibles amenaces per la salut. El projecte, encapçalat per Veolia es desenvolupa en col·laboració amb el CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques), el Cetaqua (Centre Tecnològic de l'Aigua de Veolia) i la Universitat de Santiago de Compostela. Es basa en més d'una dècada d'experiència del grup en la monitorització d'aigües residuals en ciutats com Madrid, Barcelona i Sevilla. Veolia és l'única companyia del seu sector que forma part d'aquesta iniciativa pionera. És la primera vegada que s'aconsegueix una anàlisi tan àmplia amb una metodologia unificada. En un món en constant transformació, Veolia demostra el seu compromís amb la seguretat ecològica a través d'iniciatives tangibles i efectives, garantint la protecció de la salut pública i el medi ambient.