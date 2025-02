Salve María explica la historia d’una parella que acaba de tenir un fill. El film de Mar Coll se centra, sobre tot, en la relació que te la mare amb la criatura i els sentiments trobats que te sobre la maternitat.

[[H3:Escenaris de pel·lícula]]

La pel·lícula ha obtingut, entre d’altres, el Premi Gaudí al millor guió adaptat o el Goya a la millor interpretació femenina per a Laura Weissmahr.

Entre els escenaris on s’ha rodat i que ens ha explicat l'Eugeni Osácar hi trobem Barcelona, Montgat o la Vall de Boí.

A Barcelona, per exemple, ens situem al final de la pel·lícula quan la protagonista va a veure a la seva agent literària. El més curiós d’aquesta ubicació és que realment és un edifici en el que hi trobem una agència literària.

A Montgat se situa una casa que la parella protagonista visita per mudar-s’hi. Poc després els veiem en un restaurant en una de les escenes més felices de la pel·lícula. Doncs bé, aquest restaurant és el Banys Verge del Carme.

Per últim, anem a la Vall de Boí, on també hi va la nostra protagonista. Allà trobem localitzacions precioses com les muntanyes o l’hotel on s’allotja la Maria tota sola.