Salvador Tasqué (Fundació Princesa Girona): "Tothom té talent, però sols no sabem detectar-lo"

L’Hospitalet de Llobregat es troba immers a la celebració de la quarta edició del Tour del Talent. Aquest esdeveniment itinerant de la Fundació Princesa de Girona proposa més de 40 activitats per impulsar el desenvolupament professional, promoure el benestar emocional i connectar talents. Tot això, amb l’objectiu de posar en contacte els joves amb experts de diferents àrees per poder desenvolupar el seu potencial professional. El director de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, explica a 'La Brúixola' que aquest Tour "és com una volta ciclista en diferents etapes i, a cadascuna, creem la millor agenda per incentivar el talent jove perquè cadascú trobi el seu itinerari". En aquest sentit, Tasqué reconeix que "m'agradaria ser jove i haver pogut participar-hi". El director de la Fundació Princesa de Girona lamenta que siguem el país europeu amb més joves que no treballen ni estudien, amb un abandonament escolar del 16%. Davant d'això, reflexiona que "no som capaços de donar sortida al talent i, per tant, les empreses no en troben". Tasqué assegura que el futur laboral passa per les formacions professionals i l'emprenedoria i recalca que "tothom té talent, el problema és que sols no som capaços de detectar-lo i activar-lo".

L’any 2017, amb el 'procés' independentista es van trencar les relacions entre la Fundació i la Generalitat. En aquest sentit, Salvador Tasqué celebra que "amb el govern actual tenim una relació molt directa, ha participat en tot i estem molt en contacte amb el president Illa".