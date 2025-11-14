Salvador Illa vol fer pinça amb les Illes Balears per reclamar el finançament singular

El president del Govern ha defensat que la reforma del model de finançament és “imprescindible” per garantir “justícia social i prosperitat econòmica”. Salvador Illa ha remarcat que hi ha “un ampli consens” entre totes les comunitats per revisar l’actual fórmula que “està caducada des del 2014”.
En aquest escenari, el cap de l’Executiu català ha tornat a reivindicar el finançament singular i ha demanat la complicitat del govern balear. “Crec honestament que les Illes Balears i Catalunya podem posar seny i deixar enrere retrets”, ha demanat Salvador Illa, alhora que ha defensat que “el nou model respongui a les nostres respectives singularitats”.
El President ho ha dit en un esmorzar informatiu a Palma de Mallorca, abans de reunir-se amb la seva homòloga, Marga Prohens, del Partit Popular. La cap de l’Executiu balear no rebutja el principi d’ordinalitat, sí que està en contra que Catalunya negociï bilateralment el finançament autonòmic amb l’Executiu central.