Salvador Illa tira pel dret amb els Pressupostos encara que no tingui el suport d'ERC

Una reunió extraordinària del Consell Executiu aprovarà aquest divendres el projecte de Pressupostos per al 2026, encara que no tingui el suport d'ERC. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat a la reponsabilitat dels republicans perquè avantposin els interessos de Catalunya a la tàctica partidista.
"Tenim un compromís que passa per davant de tot: complir amb els catalans i les catalanes. Ho fem amb la mà estesa i apel·lant a la responsabilitat de tothom. Catalunya no pot esperar més. És hora que tothom es pronunciï. Tenim encara camí per recórrer i marge per acordar", ha assegurat.
Salvador Illa ha fet l'anunci envoltat dels sindicats i les patronals catalanes, amb qui aquest divendres ha signat un acord sobre Pressupostos. Són gairebé una norantena de mesures per millorar les infraestructures, potenciar la indústria, avançar en la transició energètica, impulsar la Formació Professional i enfortir els serveis socials.
"No hi ha volta de full. Catalunya necessita pressupostos, el conjunt de ciutadans necessiten pressupostos, les infraestructures i l'habitatge necessiten pressupostos", ha sentenciat el president de la Generalitat.
"Sense vots lligats és millor que no els presenti"
Esquerra Republicana ha advertit el cap de l'Executiu que no aprovi els Pressupostos sense tancar un acord prèviament amb ells. Els republicans no afluixen amb la seva reclamació de tancar un compromís ferm sobre el traspàs total de l'IRPF a Catalunya. En aquest sentit, el soci d'investidura ha acusat el Govern de "no haver fet els deures" perquè la Moncloa mogui fitxa.
ERC, en tot cas, continua predisposada a iniciar una negociació formal: "tenim tota una setmana per davant". La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha alertat Salvador Illa que "sense els vots lligats és millor no presenti el projecte de Pressupostos". "Si ho fa què passara, ja veurem", però "ja es poden imaginar quin serà el nostre vot", ha afegit.