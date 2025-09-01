Salvador Illa es reunirà aquest dimarts amb Carles Puigdemont a Brussel·les

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que demà a la tarda es reunirà a Brussel·les amb l’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. La trobada, que coincideix amb l’inici del nou curs polític, s’emmarca en la voluntat de normalitzar el diàleg democràtic entre institucions catalanes.
La reunió tindrà lloc a Bèlgica, on Puigdemont continua residint a causa de la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-li la llei d’amnistia. En una entrevista a 3Cat, Illa ha expressat que hauria preferit que la trobada es produís a Barcelona, concretament al Palau de la Generalitat, com a símbol de institucionalitat.
Des de Junts, però, han criticat que la reunió arriba tard. El partit recorda que ja van reclamar explicacions a Illa quan va excloure Puigdemont de la ronda de trobades amb els expresidents de la Generalitat. En declaracions a RAC1, Jordi Turull ha afirmat que la reunió es farà per complir amb el respecte institucional.
Illa avança detalls sobre el nou model de finançament singular
En paral·lel, Salvador Illa ha anunciat que en les “pròximes setmanes o mesos” es presentarà la proposta concreta de l’arquitectura del nou model de finançament singular per a Catalunya. En una entrevista conjunta a Catalunya Ràdio i TV3, ha expressat el desig que aquest model es construeixi amb “coratge i valentia” i amb un consens ampli dins del territori.
El president ha aprofitat per criticar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la seva actitud davant el debat sobre el finançament autonòmic.
“Els que demanen solidaritat amb el tema del finançament i van al Tribunal Constitucional a posar recursos quan es tracta de persones, que callin. Ja n’estic cansat”, ha afirmat. També ha acusat Ayuso d’“egoisme fiscal”, tot subratllant que no pretén donar lliçons com a president de Catalunya, però tampoc accepta que li’n donin.