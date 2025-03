Salvador Illa promet “tots els esforços” per millorar Rodalies

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat “excuses a tots els ciutadans afectats” per les darrers incidències de Rodalies. També s’ha compromès a posar tota la carn a la graella per revertir unes complicacions ferroviàries que “no són acceptables”.

Salvador Illa ha promès “tots els esforços i recursos del Govern per reconduir la situació”. Així s'ha expressat en una declaració des de Perpinyà després que una incidència a l'R2 sud a Bellvitge hagi obligat a evacuar els passatgers per la via amb l'ajuda dels Mossos i els Bombers.

El cap de l’Executiu ha indicat que les prioritats són “fer inversions” en Rodalies després de “molts anys de desatenció per part de tothom”. Una segona és “vetllar que els nous combois arribin en temps i forma”; i la tercera és “fer efectiu el traspàs del servei”.

Junts exigeix la compareixença d'Illa

Junts per Catalunya ha troba insuficient les explicacions del president de la Generalitat. La portaveu Mònica Sales ha exigit la compareixença de Salvador Illa al Parlament “per la situació de caos” a Rodalies.

Carles Puigdemont, al seu torn, ha assegurat a X que Illa “no es podrà amagar més temps rere l'estratègia de l'anestèsia”. El líder de Junts ha lamentat que “ens quedem sols” quan denuncien que “a Catalunya no s'executen mai les inversions aprovades”. “Per això nosaltres no hem aprovat els pressupostos del govern espanyol com fan d'altres”, ha reblat.