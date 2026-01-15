Finançament singular

Salvador Illa pressiona Junts amb la reforma del finançament

El president de la Generalitat assegura que “mai” Catalunya ha tingut un model “tan bo” com aquest

Marcos Díaz

Barcelona

Salvador Illa
Salvador Illa | Govern

El cap de l’Executiu català ha reiterat que la proposta de reforma “és un model solidari i que redueix desigualtats al conjunt d'Espanya”. Salvador Illa, en aquest sentit, ha sentenciat que “mai no hi ha hagut a Catalunya ni Espanya un model tan bo com l’acordat”.

El president de la Generalitat també s’ha adreçat al Partit Popular i Junts per emplaçar-los a presentar millores, o bé, una proposta alternativa.

Que m'expliquin per què no ho van solucionar mentre governaven. Reconeixen que s'ha de canviar, però si no els sembla bé, per què quan governaven a Catalunya o a Espanya no ho van fer?”, els ha instat Illa.

Junts no renuncia al concert econòmic

La senadora de Junts Maria Teresa Pallarès ha confirmat presentaran una esmena a la totalitat amb text alternatiu sobre el model de finançament. “Junts creu que a la proposta que han presentat hi ha molt de camí per recórrer” i “no pararà en el seu esforç per tirar endavant un concert econòmic per a Catalunya” i posar punt final al “dèficit fiscal”, ha afirmat Pallarès.

