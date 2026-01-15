Salvador Illa pressiona Junts amb la reforma del finançament

El cap de l’Executiu català ha reiterat que la proposta de reforma “és un model solidari i que redueix desigualtats al conjunt d'Espanya”. Salvador Illa, en aquest sentit, ha sentenciat que “mai no hi ha hagut a Catalunya ni Espanya un model tan bo com l’acordat”.
El president de la Generalitat també s’ha adreçat al Partit Popular i Junts per emplaçar-los a presentar millores, o bé, una proposta alternativa.
“Que m'expliquin per què no ho van solucionar mentre governaven. Reconeixen que s'ha de canviar, però si no els sembla bé, per què quan governaven a Catalunya o a Espanya no ho van fer?”, els ha instat Illa.
Junts no renuncia al concert econòmic
La senadora de Junts Maria Teresa Pallarès ha confirmat presentaran una esmena a la totalitat amb text alternatiu sobre el model de finançament. “Junts creu que a la proposta que han presentat hi ha molt de camí per recórrer” i “no pararà en el seu esforç per tirar endavant un concert econòmic per a Catalunya” i posar punt final al “dèficit fiscal”, ha afirmat Pallarès.