Salvador Illa exigeix al Suprem aplicar l’amnistia a Carles Puigdemont

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que l’amnistia ha millorat la “convivència” i ha permès recuperar la “normalitat institucional” a Catalunya. Però perquè aquesta sigui plena, el cap de l’Executiu ha instat al Tribunal Suprem, i la resta d’òrgans judicials, a fer-la efectiva amb “diligència”.

El cap de l’Executiu fa referència a l’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, i la resta de líders del procés acusats o condemnats per malversació. “Com a president de Catalunya em dol que encara hi hagi persones que no s’hagin pogut beneficiar de la llei d’amnistia”, ha assegurat. En un discurs institucional al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha instat el Suprem que “se’ls apliqui amb diligència.

“L’amnistia no resol el conflicte polític”

Junts i Esquerra han assegurat que el posicionament del TC és “una victòria de l’independentisme” i una “esmena a la totalitat a la repressió de l’Estat espanyol”, però han advertit que “no resol el conflicte polític”.

“L’amnistia resol la repressió, però no la voluntat dels catalans de posicionar-se sobre el seu futur polític a través d’un referèndum”, ha assegurat el diputat d’ERC, Joan Ignasi Elena. Des de Junts, el secretari general Jordi Turull ha reblat que “el conflicte rau en com fer efectiu el mandat de l’1-O”.

Respecte el retorn de l’expresident Carles Puigdemont, el secretari general de Junts no ha posat data. “En un Estat de Dret normal, tornaria aquesta tarda perquè el Suprem retiraria avui les ordre de cerca i captura, però som a l’Estat espanyol”, ha lamentat Turull.