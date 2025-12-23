Salvador Illa assegura que “es deixarà la pell” per tenir Pressupostos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern “es deixarà literalment la pell per tenir uns pressupostos per a Catalunya” per al 2026. “Espero que en breu es posarem a treballar amb ERC i Comuns”, ha manifestat. El cap de l’Executiu, en tot cas, ha descartat un avançament electoral si no ho aconsegueix.
En una roda de premsa per fer balanç del 2025, Salvador Illa també ha afirmat que “estem molt a prop d'assolir el nou finançament”. “L'any 2026 ha de dur notícies en aquest sentit. El gener han de passar coses, el gener passaran coses”, ha reblat.
Una altra “gran fita” del proper any haurà de ser l’amnistia: “fer-la efectiva per a tothom serà la normalització completa”, ha afirmat.
El president del Govern ha exhibit dades macroeconòmiques i polítiques d’habitatge per defensar la gestió del Govern, tot i que tanca el 2025 amb els Pressupostos novament prorrogats. Illa ha remarcat que l’economia catalana creix per sobre de la mitjana europea, l’encariment de la vida es modera més que a la resta d’Espanya i les exportacions estrangeres augmenten en 500 milions d’euros.
A més, ha reivindicat la regulació dels preus del lloguer, la limitació dels arrendaments turístics i el pla per construir més habitatge públic.