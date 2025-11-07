Salvador Illa adverteix que “la democràcia és fràgil”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a preservar la democràcia davant els discursos populistes que volen “deslegitimar-la”. “Tenim tots el deure col·lectius de fer-la funcionar a través de les institucions” ha assegurat el cap de l’Executiu.
Salvador Illa ha indicat que les institucions i administracions “han de donar resposta als neguits que la ciutadania ens trasllada” com la crisi de l'habitatge o la sanitat universal per a tothom.
El president del Govern ha advertit sobre els riscos de les denominades “veritats alternatives”. “Hi ha moltes coses opinables”, però assevera que “hi ha una veritat i una falsedat”. En aquest sentit, ha alertat sobre las irrupció de discursos poulistes: “la democràcia és fràgil i hi ha gent que vol deslegitimar-la”.
El president del Parlament, Josep Rull, al seu torn, ha apel·lat a l’humanisme. “La democràcia vol dir, essencialment, respectar la dignitat humana”, ha reivindicat.
Rull també ha avisat que “ara hi ha un corrent profundament deshumanitzador en què el que valen no són les persones concretes, sinó d'on venen i a quin grup pertanyen”. “D'això se'n diu feixisme i se'n diu nazisme”, ha conclòs el president del Parlament.
Illa i Rull han tancat un acte a la Universitat de Barcelona amb motiu del 50è aniversari de la mort de Franco, on els principals protagonistes han estat alumnes de secundaria que han explicat la vida de diferents activistes antifranquistes.