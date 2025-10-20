Salut mental juvenil: la implicació dels pares pot marcar la diferència

Aquest dilluns, a l’espai que “La Brúixola” dedica a la salut mental, posem el focus en el paper dels pares. El psicòleg David Cueto oferirà pautes per ajudar-los en la prevenció i el tractament dels problemes de salut mental que poden aparèixer durant la infància i l’adolescència.
“En les edats on el cervell està en desenvolupament, poden aparèixer diversos problemes de salut mental”, explica Cueto, i afegeix que les figures paternes són les primeres que han de detectar-ho i actuar. El psicòleg també alerta d’un augment de casos vinculat a la societat actual. “Les pantalles han canviat el panorama i poden ser un focus de problemes de salut mental si no s’alfabetitza i se’n regula l’ús”, apunta Cueto.
En aquesta secció, reflexionarem també sobre el paper que han d’assumir els pares durant l’adolescència, quan deixen de ser la font educativa principal però continuen essent un referent essencial per al benestar emocional dels seus fills.