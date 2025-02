'Sabor de Gràcia' celebra 30 anys sobre els escenaris

Sabor de Gràcia acaba de complir tres dècades sobre els esncearis. Per celebrar-ho, ha preparat un projecte ambiciós que s’estructura en un nou disc, un gran concert de celebració, una exposició i un documental sobre la seva història. Ens ho ha explicat al programa La Ciutat en Sicus Carbonell, el líder de la formació, que detalla com va començar aquest camí al 1994. El grup va publicar el seu primer àlbum el 1997 i des d'aleshores s'ha mantingut actiu. Al llarg de la seva carrera ha homenatjat a tota una generació d'artistes, entre els quals Joan Manuel Serrat, Gato Pérez, Peret, El Pescaílla i tota la família de Lola Flores.

Rumba Universal

La Rumba Catalana aspira a ser Patrimoni Oral i Immaterial de la UNESCO. Per això, com explica en Sicus Carbonell, s'està treballant en la candidatura que al proper mes de maig haurà de comptar amb el suport de totes les comunitats autònomes. Si tira endavant, la candidatura serà ja oficial. Aquest gènere és distintiu d'aquest territori, sent el ventilador un dels signes d'identitat. Aquesta manera de toca la guitarra i aquest ritme van ser ideats per Pere Pubill Calaf 'Peret', al qual es considera pare de la Rumba Catalana.

