Rufián vincula a Puigdemont con Rusia y el JxCat lo califica de "miserable"

En el marco de la guerra en Ucrania provocada por la invasión de las tropas rusas el pasado 24 de febrero, el portavoz de ERC en el Congreso de los diputados, Gabriel Rufián, ha sido preguntado por las supuestas reuniones del entorno del expresident Carles Puigdemont con rusos.

Se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond

Aunque normalmente prefiere no pronunciarse respecto al JxCAT, esta vez Rufián no ha dudado en arremeter contra sus socios de Gobierno. "Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan", ha explicado ante la prensa.

Además, Rufián ha asegurado que se está "conteniendo" en sus palabras porque "es de una frivolidad terrible". "Le puedo asegurar que simplemente era para hacerse un selfie en según qué despachos y creo que las explicaciones las tienen que dar ellos", ha comentado.

Nunca ha representado nuestra línea de política internacional reunirnos con sátrapas

Por otra parte, se distancia de esta posición de JxCAT porque "nunca ha representado" su "línea de política internacional" reunirse con "sátrapas". Y ha vuelto a insistir que "lo hicieron ellos porque eran señoritos pensándose que eran James Bond".

JxCAT califica a Rufián de "miserable"

Estas palabras han generado un gran enfado en JxCAT, que han calificado a Rufián de "miserable" y de "portavoz de las cloacas del Estado".

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez se ha preguntado si "es posible ser más ignorante" que Gabriel Rufián por haber dado credibilidad a las informaciones del 'New York Times' que apuntaban a los contactos del jefe de la oficina del expresident Puigdemont, Josep Lluís Alay con funcionarios de Rusia, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB.

"En cualquier caso es imposible ser más miserable", ha alegado Sànchez en su cuenta de Twitter. Y ha alegado que "es indiscutible que quien habla así se convierte de hecho en portavoz oficial de las cloacas del estado y la burbuja de la derecha mediática".