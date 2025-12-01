El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, celebra que no s'hagin trobat casos en granges. Apunta que el risc que el virus arribi a les explotacions existeix, però les mesures de bioseguretat haurien d’evitar-ho: "L’objectiu és que el brot es quedi on és i eliminar-lo tan aviat com es pugui. Si ho aconseguim, en dotze mesos podrem tornar a demanar el segell de país lliure de PPA". El sector porcí dona feina directa a més de 150.000 persones a Espanya. Si el brot s’escampa, les conseqüències podrien ser greus: “A Alemanya, quan van tenir PPA, van perdre més del 30% de la producció. Esperem que aquí no passi el mateix", diu Saltiveri.
Rossend Saltiveri (UdP): "Estem preocupats"
A 'La Brúixola' parlem amb Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, per analitzar la situació derivada dels casos confirmats de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.