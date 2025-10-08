Roger López, bateria: "si vols ser músic has de ser humil, obert i treballador"

Durant una setmana, una vintena de bateries d’arreu del món conviuen i comparteixen experiències, tècniques i maneres d’entendre la música dins d'una masia d'Itàlia. És el projecte 21 Drums que, a banda del coneixement que es transmeten mútuament els participants, compten amb la docència de tres músics de reconeixement mundial: Mike Johnston, Isac Jamba i Ash Soan.
L'únic espanyol que ha participat en l'última edició, el Roger López, reivindica la importància d’aquests espais de formació col·lectiva en una indústria sovint centrada només en les grans figures. També explica que molts altres projectes formatius de l'àmbit mediàtic tendeixen a oferir una imatge "irreal" del sector i promouen la "competitivitat entre músics i la fama individual com a objectiu principal".
També, aprofitant la seva visita, posarem el termòmetre al sector musical de casa nostra per conèixer el seu estat de salut. "Hi ha molts grups de versions, però també és culpa de la concepció cultural que tenim" diu López i afegeix que a països com "Anglaterra no passa, perquè aposten molt més (indústria i població) pels músics i les propostes emergents".