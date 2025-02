Rodríguez: "Tenim dubtes que la condonació del deute acabi beneficiant als catalans"

El secretari general del PP Català, Santi Rodríguez, creu que la decisió de condonar el FLA és una decisió de Pedro Sánchez per mantenir-se en el poder, i això provoca que sigui una mesura totalment injusta. El popular ha assegurat als micròfons d'Onda Cero que caldrà llegir bé la lletra petita sobre com acaba actuant la Generalitat amb els diners que s'estalviarà de pagar. Afirma que té dubtes sobre si aquesta condonació beneficiarà als catalans, i si això significarà millores en les polítiques públiques. Segons el líder popular l'origen d'aquesta condonació hauria de ser una raó de finançament i no política, tal com ha fet Sánchez.

"Junts ha demostrat que confia en Sánchez"

Rodríguez creu que la decisió de Junts de retirar la Qüestió de confiança és una mostra que els de Puigdemont confien en el líder socialista. El secretari General assegura que els populars mantenen la falta de confiança al president del Govern, i que molt possiblement haurien votat en contra de Sánchez si la Qüestió hagués tirat endavant. Assegura que la retirada de la qüestió "era esperable", i que la decisió "beneficia a Junts". "Els de Puigdemont han utilitzat totes les eines de pressió cap a Sánchez per aconseguir tot allò que els beneficia", ha reblat Rodríguez.