Rodalies suspèn per primera vegada

Els catalans suspenen per primera vegada el servei de Rodalies amb un 4,5 sobre 10, segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió. Els joves d’entre 16 i 24 anys, i les persones que agafen el tren per anar a treballar o estudiar, son els que pitjor valoren el servei. La majoria de la població entrevistada considera que és responsabilitat de la Generalitat, i no de l’Estat, millorar les Rodalies. L’altra cara de la moneda són els Ferrocarrils i els trens d’alta velocitat i llarga distància que treuen un notable.

Pel que fa a la resta de serveis públics, els enquestats valoren millor l’ensenyament concertat, amb un 7’6 de nota, que el públic a qui posen un 7. El sistema sanitari frega el notable, igual que els Mossos d’Esquadra. L’administració de la justícia, en canvi, obté un aprovat just.

Gairebé la meitat dels enquestats troben dolenta la situació política

L’estudi del CEO també pregunta per la situació política. En aquest sentit, un 48% dels interrogats la veuen més aviat dolenta o molt dolenta, enfront del 21% que creu que és més aviat bona o molt bona. Mentrestant, 3 de cada 10 consideren que ni una cosa ni l’altra. Una altra dada destacada de l’enquesta és que la població suspèn la gestió del Govern amb un 4,8 però l’informe no fa distinció entre l’Executiu de Pere Aragonès i el de Salvador Illa.