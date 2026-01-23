Crisi ferroviària

Rodalies reprèn el servei després de 48 hores d’aturada

Després de dos dies d’interrupció total del servei arran d'un accident mortal a la línia R4 i la posterior negativa dels maquinistes a reprendre l’activitat sense inspeccions exhaustives, Rodalies ha restablert avui la circulació a totes les línies.

Redacción

Barcelona |

El Govern ha confirmat que l’operativa es desenvolupa amb “relativa normalitat”, amb l’única excepció del punt afectat per l’incident, entre Martorell i Sant Vicenç de Calders. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que hi ha hagut algunes incidències en la freqüència de pas o la puntualitat, però ha assenyalat que el sistema és "complex".

Mesures extraordinàries per estabilitzar el servei

L’executiu ha anunciat que mantindrà fins dimecres el pla de transport alternatiu i el reforç d’informadors a les estacions, amb l’objectiu de garantir una experiència de viatge segura i previsible. Paral·lelament, continuaran aixecades les barreres al tram de la C-32 al Garraf, una mesura que es manté mentre persisteixi el tall de l’AP-7 a Martorell en sentit sud.

Sants recupera el pols, però amb menys afluència

A l’estació de Sants, un dels principals nodes ferroviaris del país, la represa del servei s’ha viscut amb una combinació de prudència i alleujament. Tot i que l’activitat ha estat inferior a la d’un dia habitual en hora punta, els passatgers que han optat per tornar a utilitzar Rodalies han viatjat en trens més buits i, en general, han valorat positivament la recuperació del servei. Diversos usuaris han expressat satisfacció amb la normalització progressiva del transport. D’altres, han preferit alternatives com el bus o el metro, evidenciant que la confiança plena encara s’està reconstruint.

Junts intensifica la pressió sobre el Govern

Mentrestant, Junts per Catalunya intensifica la pressió contra el Govern català i central. La seva líder a Madrid, Míriam Nogueras, ha reclamat dimissions i ha exigit la compareixença urgent del ministre de Transports, Óscar Puente. De la seva banda, Esquerra s'ha reunit aquest matí amb el govern per avaluar la situació de Rodalies. Ahir el seu líder, Oriol Junqueras, va assegurar que demanaria responsabilitats si el govern català no era capaç de restablir el servei.

