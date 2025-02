"La resposta al canvi climàtic no està sent igual en tots els territoris"

Espanya ha perdut en les darreres tres dècades 27.000 vides i 25.000 milions de dòlars a causa dels fenòmens meteorològics extrems. Entre 1993 i 2022, gairebé 800.000 persones van perdre la vida a tot el món a causa de més de 9.400 fenòmens meteorològics extrems, els quals van provocar danys econòmics per un total de 4,2 bilions de dòlars nord-americans. Són dades de l’edició 2025 de l’Índex de Risc Climàtic Global que elabora Germanwatch des del 2006.

Espanya un dels punts més afectats

Els desastres climàtics van en augment a mesura que s'escalfa el planeta. A casa nostra els efectes són molt més devastadors que en altres àrees del món, bàsicament, perquè estem situats a la regió mediterrània, que s'escalfa un 20% més que la mitjana global.

A tota la Península, els incendis atiats per les sequeres extremes i les altíssimes temperatures, les inundacions o les sequeres amplificades per la crisi climàtica són més intensos que en la majoria de països del món. Això és el que considera l'índex de risc climàtic global, un estudi científic que avalua les pèrdues per catàstrofes climàtiques.

Per comentar aquestes xifres, i la situació actual, parlem amb Marta López Saavedra, doctora en Ciències de la Terra i investigadora en el Servei d’Avaluació i Gestió de Riscos Naturals (NRAMS) de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA).