Resignació entre els usuaris de l'R3 en el primer dia del macrotall

Avui ha començat el macrotall de l’R3, que durarà setze mesos i que servirà per fer el desdoblament de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. Es tracta del tall més llarg que s’ha fet mai a Rodalies. La primera fase, que s’allargarà fins al mes de maig, deixa sense trens el tram entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga. Per fer front a aquesta interrupció, Renfe ha establert un pla alternatiu, amb 58 autobusos i 43mil 500 places diàries per enllaçar Barcelona amb la Garriga, Centelles i Vic.
A la capital catalana, l’estació de Fabra i Puig centralitza l’arribada i la sortida d’aquests autobusos. Des de primera hora del matí, doncs, centenars de passatgers que estudien o treballen a Barcelona, per exemple, hi han anat arribant, amb sensacions ben diferents en funció de l’experiència que han tingut.
Els usuaris expliquen que, en el moment d’agafar el bus a l’estació d’origen, s’han trobat amb dues opcions: la del bus que va directe a Fabra i Puig, sense fer parades, i la del que sí que es va aturant durant el trajecte. En la majoria de casos, el que va més buscat és el directe, i els usuaris que han aconseguit agafar-lo han quedat satisfets. "Avui amb el bus he trigat cinquanta minuts, amb el tren trigo una hora i quart o vint, en el millor dels casos", deia una passatgera. "Ha sigut gairebé igual que amb el tren, potser he arribat deu minuts abans", afegia un home.
En canvi, els que no han tingut tanta sort i han hagut de pujar al bus amb parades programades, han vist com la seva arribada a Barcelona s’anava endarrerint significativament, en comparació a la durada habitual del trajecte. "Si el trajecte des de la Garriga fins a Fabra i Puig havia de durar uns quaranta minuts, ha durat una hora i mitja", comentava un d'ells. "Hem trigat molt, hem perdut temps perquè s'esperaven molta estona a cada parada", subratllava la seva companya.
Pel que fa a la informació, també hi ha disparitat d’opinions. Hi ha usuaris que creuen que tot estava molt ben explicat i d’altres que senten que els han marejat. A uns i a altres els caldrà paciència, perquè la cosa serà així almenys fins al maig. I des de maig del 2026 fins a gener de 2027, hi haurà la segona fase de les obres, que afectaran des de Mollet Santa Rosa fins a la Garriga.
Els responsables, satisfets
Tant el Govern com Renfe han fet una valoració positiva d’aquestes primeres hores de funcionament del dispositiu de mobilitat per carretera. Tant l’operador ferroviari com l’executiu s’han obert a millorar el servei i augmentar-ne la freqüència.
Renfe ha fet una primera valoració des de l'estació de Centelles, a Osona. El seu portaveu, Antonio Carmona, ha reconegut que els problemes de senyalització dels trens entre la Garriga i Vic han dificultat la mobilitat dels usuaris però ha assegurat que, malgrat algun retard, l’enllaç amb els autobusos està garantit.
En aquest sentit, Carmona ha posat en valor el fort desplegament d'informadors, amb una norantena de persones repartides a totes les estacions per guiar els usuaris. Una altra qüestió que s’ha posat sobre la taula, arran de les queixes dels passatgers i d’alguns alcaldes, és la possibilitat d’augmentar la freqüència dels autobusos, tal com ha dit Sílvia Paneque, consellera de Territori.
El secretari de mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, també ha celebrat l’inici de les obres i ha assegurat que, malgrat l’afectació pels usuaris, les inversions serviran per millorar la seva mobilitat.