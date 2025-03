Renta la cara al teu bany

Si parlem del lavabo no pensem en decoració, però hauríem de fer-ho, ja que és una de les parts de la casa que hauria de ser més acollidora.

Materials

La opció més habitual per donar un canvi als nostres lavabos són les rajoles, però la Sara Folch ens proposa alternatives diferents i originals. D’entrada, ens proposa posar paper o tela adequats per aquestes estàncies i que no es veuen afectats per l’aigua. Una solució innovadora que segur que sorprendrà a tothom.

Què fer amb un bany petit

No sempre podem gaudir d’un bany digne d’un hotel però fins i tot per espais petits, la Sara te sempre solucions. En el cas de tenir un lavabo de dimensions reduïdes, el secret està en la llum. Una bona il·luminació és la clau per fer que un espai llueixi. Ja sigui integrada al mirall o al sostre, la llum pot donar un toc especial al lavabo que volem reformar.

Una altra opció sense haver de fer grans reformes podria ser també caviar les aixetes o la dutxa. En definitiva, el més important és que ens sentim al nostre lavabo com si estiguéssim en un spa!