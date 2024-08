El rellotge intel·ligent facilita la vida també en temps de vacances

Els rellotges intel·ligents fan moltes funcions a banda de donar l'hora. Entre altres, ens permeten veure els missatges de Whatsapp, llegir els correus electrònics, pagar amb la targeta de crèdit o escoltar música. Tot plegat, controlant el telèfon mòbil a través del canell. L'Àlex Soto admet que aquest rellotge pot ser molest en algun moment. I és que les notificacions no s'aturen. Per això es una bona eina per quan estem treballant i així evitar mirar tota l'estona la pantalla del telèfon.