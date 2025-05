La reina Letizia ocupa totes les portades de les revistes

Ágatha Ruiz de la Prada centra la portada de ¡Hola! i celebra d'aquesta manera el seixanta-cinquè aniversari. La dissenyadora concedeix una entrevista per explicar com se sent en aquesta nova etapa de la seva vida. Ágatha apareix amb els seus colors habituals. A més, en aquesta mateixa portada hi apareixen els reis Felip i Letizia, que han visitat el Vaticà amb ella de blanc, privilegi reservat a les monarquies catòliques.

Sara Carbonero té nova parella

Sara Carbonero i el seu xicot, José Luis Cabrera, han visitat l'illa La Graciosa, d'on és ell. Ho han fet acompanyats de la presentadora Isabel Jiménez. Aquest és tema de portada a Lecturas, que ens ofereix una fotografia de la periodista banyant-se en les aigües de les Illes Canàries.