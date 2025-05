La regulació dels lloguers de temporada comença a caminar al Congrés

La Mesa del Congrés desbloquejarà aquest dimarts la proposició de llei per regular els lloguers de temporada. Ho fa cinc mesos després de tenir la norma paralitzada sobre la taula de la presidenta Francina Armengol. Durant tot aquest temps, la Mesa ha anat prorrogant els terminis per presentar esmenes. Ara, finalment, la norma iniciarà la tramitació parlamentària, però sense tenir garantits els suports necessaris.

Els Comuns esperen que el PSOE i Junts “prenguin nota de la demanda ciutadana i deixin de frenar aquestes mesures”. La formació morada els ha advertit que “la gent no necessita la sociovergència que reclama Foment” per tal de convertir “l’habitatge en una eina d’especulació”.

El portaveu dels Comuns i membre de la Mesa, Gerardo Pisarello, ha reblat que “la ciutadania necessita acords valents per posar límits a la cobdícia dels poderosos i garantir el dret a l’habitatge”.

Junts: “estem lluny de qualsevol acord”

Junts per Catalunya, tanmateix, ha allunyat hores d’ara cap mena d’entesa. “Aquesta llei diu que una habitació és un habitatge i nosaltres estem absolutament en contra. També hi ha una vulneració del dret de la propietat i, per tant, estem lluny de qualsevol acord”, ha advertit el portaveu juntaire, Josep Rius.

Els comuns, però, repliquen que en el període d’esmenes obert fins ara ja s’han incorporat “algunes preocupacions de Junts”.