Un acord de conformitat entre les parts ha evitat la celebració del judici a l'Audiència de Barcelona dels cinc membres de l'anomenada "manada de Castelldefels" que van violar tres noies durant la primavera del 2021. Arran d'aquest pacte, les penes, que en un inici eren d'entre 28 i 53 anys, han quedat reduïdes a una forquilla entre els 4 i els 8 anys. En declaracions a La Brúixola, la psicòloga experta en violències masclistes, Alba Alfageme, explica que "necessitem revisar el sistema si una dona prefereix pactar per evitar un procés judicial on se la revictimitzi". En aquest sentit, Alfageme llança una pregunta a l'aire sobre la qual reflexionar: "Realment se senten reparades o no ho volen passar més malament?"
“La reducció de la pena no repara el dany a les víctimes ni a la societat”
La psicòloga experta en violències masclistes, Alba Alfageme, atén ‘La Brúixola’ per analitzar la rebaixa de la condemna a l’anomenada “manada de Castelldefels”