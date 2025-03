A la recerca de l'anhelada força de voluntat

Com cada dilluns, avui a La Brúixola hem obert l’espai per parlar de salut mental. I aquesta setmana la protagonista ha estat la força de voluntat, aquella motivació que necessitem per començar a funcionar i que a vegades costa tant de trobar. Per què hi ha persones que els costa menys arrencar algunes tasques o decisions i a d'altres els costa tant? Podem educar o entrenar la força de voluntat? La podem controlar?

N'hem parlat amb David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León. Segons aquest expert, es podria definir la força de voluntat com "la capacitat de resistir impulsos i temptacions diversos en la consecució d'un objectiu més gran que pot ser difícil d'assolir". Amb aquest concepte, però, també hi té molt a veure el de l'autocontrol, tot i que acostuma a tenir unes connotacions diferents.

Les "estratègies de compromís"

D'altra banda, Cueto també ha explicat que, erròniament, sovint s'entén que la persona que és capaç d'aconseguir un objectiu ella sola, a través de la seva força de voluntat i el seu autocontrol, és més forta i més exitosa que aquella que l'aconsegueix ajudant-se de factors externs. Cueto ha volgut desmentir aquesta idea i ha recordat que l'entorn és clau per a tothom: tots necessitem una xarxa de suport. En aquest sentit, són importants les anomenades "estratègies de compromís", que consisteixen a implicar l'entorn (els amics i familiars, per exemple) en l'assoliment d'una meta. Així, si una persona vol agafar l'hàbit de fer esport, li serà útil tenir algú que li recordi els motius pels quals ho vol fer i l'animi a fer-ho quan estigui en hores baixes.