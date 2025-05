Raphinha renova fins al 2028

La seva temporada ha estat per enmarcar. És complicat que Raphael Dias Belloli, Raphinha, jugui millor a futbol que aquest curs. El brasiler, sent un dels capitans de l'equip, no ha deixat de produir xifres: 34 gols i 22 assistències en 56 partits disputats i sent una peça clau en els tres títols aconseguits pel Barça.

És per això que el club s'ha volgut assegurar la seva presència en les properes temporades. Raphinha vestirà de blaugrana, com a mínim, fins l'any 2028, quan tingui 31 anys. La signatura s'ha produït a les oficines del Camp Nou en un acte on hi eren presents el president del club, Joan Laporta, el vicepresident primer, Rafa Yuste, i el director de futbol, Deco.