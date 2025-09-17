Interpretada per Manolo Solo i Maria Madeiros, ‘Una quinta portuguesa’ explica la història del Fernando, un professor de geografia amb una vida molt normal que canvia quan desapareix la seva dona.
A cavall entre Barcelona i Portugal, ‘Una quinta portuguesa’ és, com ens explica l’Eugeni Osácar, una història molt cuidada sobre la recerca de la llar.
Escenaris de pel·lícula
Tot i que la pel·lícula ha estat rodada en bona part al país veí, l’Eugeni ha trobat 8 localitzacions a Barcelona:
- L’aula 1003 de la facultat d’economia i empresa de la UB
- El carrer del Rosari 14 amb Castellnou
- ‘La tasca del Joan’ al carrer del Rosari 11
- El Parc de l’Estació del Nord
- L’Avinguda Mistral 33
- El carrer Marina 380
- Els jardins del Baix Guinardó
- El bar Oller
Ara us toca a vosaltres trobar totes aquestes localitzacions a ‘Una quinta portuguesa’