LIDERATGES, L’economia en clau d’igualtat

Quins son els perfils més demandats pels Consells d’Administració?

Els consells d’administració estan vivint una transformació profunda que els portarà a ser més àgils, professionals i tec-nològicament integrats. El 2030, més de la meitat dels membres seran independents i es donarà una aposta clara per perfils especialitzats en tecnologia, ciberseguretat i intel·ligència artificial. A més, la diversitat, especialment la incorporació de més dones, serà clau per garantir una governança eficaç i adaptada a un entorn empresarial cada cop més complex i can-viant.

Redacción

Catalunya |

Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb: Silvia Bach, presidenta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Ricard Alfaro, vicepresident d’AEDIPE Catalunya. Jordi Alberich, vicepresident coordinador de l’Institus d'Estudis Estratègics de Foment del Treball.

