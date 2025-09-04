Quins son els perfils més demandats pels Consells d’Administració?
Els consells d’administració estan vivint una transformació profunda que els portarà a ser més àgils, professionals i tec-nològicament integrats. El 2030, més de la meitat dels membres seran independents i es donarà una aposta clara per perfils especialitzats en tecnologia, ciberseguretat i intel·ligència artificial. A més, la diversitat, especialment la incorporació de més dones, serà clau per garantir una governança eficaç i adaptada a un entorn empresarial cada cop més complex i can-viant.
Redacción
Catalunya |
Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb: Silvia Bach, presidenta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Ricard Alfaro, vicepresident d’AEDIPE Catalunya. Jordi Alberich, vicepresident coordinador de l’Institus d'Estudis Estratègics de Foment del Treball.