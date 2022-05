Tots hem sentit mil vegades la frase: L’amor és cec. Però aquesta expressió es pot arribar a entendre de moltes maneres, com per exemple, que per culpa de l’amor som més vulnerables a que ens prenguin el pèl o que no ens n’adonem de com actua negativament una persona cap a nosaltres. Podem detectar, però, aquestes actituds? Quines tècniques fan servir els manipuladors per enganyar-nos i estafar-nos?

Això és el que ens intenta explicar el llibre de Sheila Queralt, Estafas Amorosas.