COMUNICACIO

Quins elements hem de tenir en compte quan ens comuniquem per WhattsApp?

El periodista i consultor en comunicació Agustín Rodríguez ens visita als estudis de 'La Brúixola' per oferir una guia de bona comunicació a través de la missatgeria instantània

Redacción

Barcelona |

L’expert en comunicació Agustín Rodríguez destaca la importància de gestionar amb cura la manera com utilitzem WhatsApp, especialment en situacions de tensió emocional. Segons ell, igual que en la comunicació verbal, és preferible evitar enviar missatges quan estem nerviosos o enfadats. “Cal deixar passar una estona per calmar-nos. Un missatge en calent pot tenir conseqüències fatals”, adverteix.

Pel que fa als grups de WhatsApp, Rodríguez recorda que és essencial tenir present què enviem i a qui. Subratlla també la necessitat de respectar la privacitat de les converses: “No hauríem de fer captures de pantalla ni reenviar missatges d’altres persones”, recomana.

Un altre punt clau és el límit de disponibilitat. L’expert considera que, en principi, no hauríem de sentir-nos obligats a respondre missatges laborals fora de l’horari de feina. Tot i això, matisa que “tots els WhatsApps s’han de respondre, perquè ignorar-los pot resultar una falta de respecte”, si bé no cal fer-ho de manera immediata.

