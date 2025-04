Ens posem al dia en el món de la moda

Repassem avui les principals notícies que ens ha deixat en aquest primer trimestre de l'any el món de la moda.

Des de la mort de la dissenyadora de moda de bany, Dolores Cortés, fins a l'apel·lació de Naomí Campbell per la sanció que li han imposat per la seva gestió de la organització benèfica que lidera, passant per la decisió de Donatella Versace de deixar la direcció creativa de la marca.

De cara a aquesta setmana santa, Fabiana Finneto ens proposa també algunes exposicions arreu del món i tres documentals sobre el món de la moda que no ens podem perdre.