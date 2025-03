Quines conseqüències tindrà el retorn de la seu de la Fundació La Caixa i Criteria a casa nostra?

Tant la Fundació La Caixa com Criteria, el seu braç inversor, han acordat retornar les seves seus socials als edificis de l’avinguda Diagonal de Barcelona. Segons el comunicat que han emès aquesta tarda, es tracta d'un doble acord al qual s'arriba atenent que ja no es donen les circumstàncies que van provocar el trasllat de les seves seus a Palma de Mallorca l'octubre de 2017. L'economista i president del Consell Assessor de l'Institut d'Estudis Financers, Josep Soler, explica a 'La Brúixola' que aquest retorn pot ser un precedent perquè CaixaBank faci, tard o d'hora, un moviment a la mateixa direcció. Alhora, reconeix que exemplifica la bona sintonia política actual a Catalunya i considera que aquest retorn no anirà acompanyat d'un gran impacte econòmic a casa nostra ni a a la borsa.