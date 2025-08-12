De quina manera podem millorar la nostra capacitat memorística?

Erròniament, a vegades pensem que la capacitat memorística ens és intrínseca i depèn de la mida del nostre cervell o altres factors biològics. En certa manera, la base podria respondre a aquest tipus de factors, però amb un treball i exercitació constants podem fer que la nostra memòria millori amb el temps. "L'atenció que li prestem a una informació és capital perquè posteriorment el nostre cervell tingui la capacitat d'emmagatzemar-la" explica Joan Carles Valentín.
D'altra banda, destaca la importància del descans en tot plegat. Diu que "tan important és el procés de recepció i emmagatzemat-ge de la informació com el descans", ja que afegeix que el descans cerebral és clau perquè "la informació que processa el cervell quedi fixada".