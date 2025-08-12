PSICOLOGIA

De quina manera podem millorar la nostra capacitat memorística?

A "La Brúixola d'Estiu" ens visita el nostre psicòleg de capçalera estival, el Joan Carles Valentín, amb una tercera entrega de les seves sessions en la qual se centrarà en indicar-nos quines pautes hem de seguir si volem millor la nostra memòria

Redacción

Barcelona |

Erròniament, a vegades pensem que la capacitat memorística ens és intrínseca i depèn de la mida del nostre cervell o altres factors biològics. En certa manera, la base podria respondre a aquest tipus de factors, però amb un treball i exercitació constants podem fer que la nostra memòria millori amb el temps. "L'atenció que li prestem a una informació és capital perquè posteriorment el nostre cervell tingui la capacitat d'emmagatzemar-la" explica Joan Carles Valentín.

D'altra banda, destaca la importància del descans en tot plegat. Diu que "tan important és el procés de recepció i emmagatzemat-ge de la informació com el descans", ja que afegeix que el descans cerebral és clau perquè "la informació que processa el cervell quedi fixada".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer